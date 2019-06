Oltraggio ai caduti: abbattuta â€‹nella notte la croce del monumento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Danneggiato il Monumento ai Caduti della seconda guerra mondiale che si trova a San Paterniano. La croce che commemora i soldati morti nel fronte di Liberazione sul Monte della Crescia, dove venne impegnato l’esercito polacco, è stata ritrovata divelta ieri mattina. Il piedistallo era rovinato e tristemente vuoto, con la croce adagiata ai suoi piedi. E’ stato il sindaco uscente a rivelare l’accaduto con un post su Facebook diffuso ieri, allegato dalle foto del Monumento ai Caduti danneggiato. «Vandali in azione nella notte. Hanno distrutto un simbolo importante della storia osimana. Una mancanza di rispetto preoccupante», ha commentato Pugnaloni ieri.Il Comune ha già fatto una segnalazione alla polizia per denunciare l’atto di vandalismo. Ma le indagini non saranno semplici, perché il Monumento si trova vicino alla chiesa di San Paterniano, lungo via Chiaravallese, dove non ci sono telecamere di videosorveglianza.