Donna trovata in un fosso dai vigili del fuoco e portata in ospedale

OSIMO - Pomeriggio di grande apprensione quello vissuto oggi ad Osimo dove una donna è stata trovata in un fosso profondo quattro metri in via dei Tigli. Mobilitazione per capire quel che è successo: sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a reccuperarla per poi affidarla al personale sanitario della Croce Rossa di Osimo che l’ha trasportata in ospedale. In un primo momento era stata allertata l’eliambulanza, ma velivolo è stato fatto rientrare senza prestare soccorso. Presenti anche i Carabinieri che stanno acquisendo elementi per capire cosa è accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA