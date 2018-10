Operazione antidroga Un nigeriano arrestato e altri due segnalati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Gli incessanti servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi dei Giardini Morandi, da parte degli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, continua a dare importanti riscontri in direzione di una sempre più forte stretta nei confronti dei soggetti dediti a tale attività.Dopo gli importanti esiti delle attività dei giorni scorsi che hanno consentito non soltanto di procedere all’arresto ed alla denuncia di diversi soggetti extracomunitari, ma anche all’espulsione, con contestuale accompagnamento alla frontiera, di alcuni di essi, nella giornata di ieri, il Commissariato di Polizia di Senigallia è stato impegnato in un altro articolato servizio di controllo che ha visto l’impiego di personale sia in divisa che in borghese.Tale complessa attività, condotta anche con i cani antidroga, ha consentito di trarre in arresto un nigeriano, di sequestrare un quantitativo pari a circa 100 grami di marijuana ed a segnalare alla Prefettura altri due nigeriani.Per quanto attiene all’arresto, gli agenti, dopo aver effettuato dei controlli nella zona circostante i Giardini Morandi, notavano movimenti sospetti da parte di alcuni giovani extracomunitari, già noti perché con pregiudizi in materia di stupefacenti.Pertanto decidevano di sottoporre a controllo un giovane che si stava spostando verso la stazione ferroviaria. L’uomo, appena raggiunto, tentava di allontanarsi, ma veniva prontamente fermato dai poliziotti. Gli agenti , anche alla luce del comportamento tenuto dal soggetto, nigeriano di circa 25 anni che pochi giorni fa era già stato denunciato per detenzione con fini di spaccio di stupefacenti insieme ad un altro connazionale, veniva condotto in Commissariato.Gli ulteriori approfondimenti consentivano di verificare che il soggetto nascondeva due grossi involucri al cui interno è risultato esservi sostanza stupefacente del tipo marijuana per un quantitativo pari a circa 70 grammi. La sostanza era già pronta per esser ceduta verosimilmente ai più giovani.Alla luce degli accertamenti compiuti e in considerazione dei precedenti penali dell’uomo, i poliziotti lo dichiaravano in stato di arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, informata l’autorità giudiziaria, questa disponeva che l’arrestato permanesse nelle camera di sicurezza del Commissariato in attesa dell’udienza di convalida.Nell’ambito di tale operazione antidroga, inoltre, gli agenti fermavano altri due soggetti di origine nigeriana, entrambi 30enni, i quali venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana per complessivi 5 grammi circa. Pertanto, la sostanza veniva sequestrata ed i due giovani venivano segnalati in prefettura quali assuntori.Infine, gli agenti passavano al setaccio tutta l’area dei Giardini Morandi e zone limitrofe ed in prossimità di una pianta rinvenivano un involucro al cui interno veniva trovata sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 20 grammi. Detto involucro verosimilmente era stato abbandonato da qualcuno ivi presente alla vista degli agenti che stavano effettuando il controllo ad ampio raggio. I poliziotti procedevano dunque al sequestro della sostanza per la successiva distruzione.