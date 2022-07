ANCONA - A dare l’allarme è stato il coinquilino. «Correte, il mio amico non risponde, è svenuto!», gridava al telefono con l’operatore del numero unico d’emergenza 112. Tempestivamente è stata attivata la task force dei soccorsi, anche perché l’uomo, in arresto cardiaco, veniva descritto come particolarmente corpulento. Dunque, si è reso necessario l’intervento congiunto di 118 e vigili del fuoco.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Precipita dal terzo piano di Banca Intesa a Jesi



L’emergenza



Ma l’esito è stato drammatico: il paziente è morto sotto gli occhi dei soccorritori. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri in un appartamento in zona Passo Varano. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento: la polizia, intervenuta sul posto con due pattuglie delle Volanti, sospetta che si tratti di un’overdose, visto che il 50enne era già conosciuto per i suoi problemi di dipendenza dalla droga, benché non avesse precedenti penali. Tuttavia l’uomo, oltre a problemi cardiaci, soffriva di altre patologie e sembra che avesse contratto anche il Covid. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà effettuare tutti gli accertamenti necessari per chiarire con precisione le cause del decesso: il magistrato di turno potrebbe disporre l’autopsia



I soccorsi



La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente, dopo che è stato dato l’allarme al 112. Quando l’equipaggio del 118 è intervenuto nell’abitazione, l’uomo aveva un arresto cardiaco in corso, poi ha perso i sensi. La situazione è peggiorata drasticamente e, nonostante i tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. È spirato poco dopo, sotto lo sguardo disperato del suo coinquilino che non si dava pace. Secondo la ricostruzione della polizia, è stato lui a lanciare l’Sos nel momento in cui ha trovato l’amico con cui condivide l’appartamento in preda a un malore. Per gli investigatori, non è escluso che il malore possa essere stato causato dall’assunzione di droga, ma ora si attendono i riscontri da parte della procura dorica.