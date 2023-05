ANCONA - Chi sporca, pulisce. Problema risolto alla scalinata del Monumento ai Caduti dove la sera del 4 maggio si erano radunati i tifosi del Napoli per festeggiare la vittoria dello scudetto, un traguardo atteso da 33 anni. E proprio durante i festeggiamenti alcuni fumogeni erano stati lasciati ancora accesi lungo la scalinata che fa da basamento al Monumento ai Caduti.

Quei fumogeni hanno macchiato in più punti alcuni gradoni in pietra D’Istria risalenti ai agli anni Venti quando fu edificato il Monumento ai Caduti su disegno dell’architetto Guido Cirilli. Ieri mattina lungo la scalinata sono andati alcuni tifosi del Napoli che hanno provveduto a rimuovere le macchie e rimediare in questo modo all’imbrattamento. Un atto di civiltà che ovviamente va applaudito.

Club Napoli Ancona

A darne la notizia è il presidente del Club Napoli Ancona Gianluigi Incoglia presente alla scalinata del Monumento: «Appena siamo venuti a sapere quello che era accaduto, al di là di ogni singola responsabilità siamo intervenuti con dei prodotti adatti per rimuovere la chiazze lasciate dai fumogeni. Tutti noi da anni abitiamo ad Ancona, siamo di Napoli ma figli di questa città che di certo ci ha accolto nel migliore dei modi e che amiamo come se fosse Napoli, per tale motivo siamo subito intervenuti per porre rimedio a questa situazione». La storica vittoria dello scudetto ha scatenato la febbre per il Napoli e tante sono le iniziative legate alla formazione partenopea come puntualizza lo stesso, presidente Gianluigi Incoglia che guida il club assieme ad Angelo Del Bono: «Per il momento la sede è ad Osimo, ma a breve apriremo anche una sede in zona Archi dove abbiamo in mente un serie di attività che potranno essere seguite sulla pagina Facebook del Napoli Club Ancona».