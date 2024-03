Montemarciano, aggredisce un operaio e gli ruba il portafoglio: arrestato un 30enne già noto

MONTEMARCIANO Ieri pomeriggio (13 marzo) i Carabinieri di Montemarciano hanno arrestato e condotto in carcere un 30enne di origini campane responsabile del furto di un portafoglio. Dovrà rispondere di rapina.

Le ricerche

I militari già da tempo erano sulle tracce del giovane, perché autore di svariati furti commessi in questo territorio. Ieri mattina, avendolo notato che si aggirava furtivamente nei pressi di alcuni immobili in costruzione, lo hanno seguito fermandolo subito dopo che aveva sottratto un portafoglio di un operaio che stava lavorando nel cantiere edile, contenente la somma di circa 100 euro. Il ladro per scappare ha aggradito l’operaio ma è stato fermato e arrestato.