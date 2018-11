Vallato horror, blitz della polizia: spunta droga nell’erba del parco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Blitz della polizia al Parco del Vallato. Non c’è un giorno che ai giardini non si vedano divise delle forze dell’ordine impegnate in controlli antidroga, identificazioni di soggetti che frequentano la zona e accertamenti. Ieri mattina presto gli agenti del Commissariato di Jesi, coordinati dal vice questore aggiunto Mario Sica, hanno ispezionato tutto il parco con l’ausilio delle unità cinofile della Squadra di Falconara marittima.