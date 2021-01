Malore choc, muore un bancario di 55 anni: la figlia lo ha trovato senza vita in camera da letto

JESI - Si stava alzando per andare a lavorare, quando è stato colto da un malore fatale. Inutile ogni tentativo di salvare la vita a Roberto Bozzi, 55 anni, dipendente di Ubi Banca.

L’uomo, residente in via D’Antona con la famiglia, è stato trovato esanime in camera da letto dalla figlia che ha subito lanciato l’allarme al 118. Sul posto, ieri verso le 8, sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde, che hanno tentato quasi un’ora di massaggio cardiaco e tecniche rianimatorie, ma il cuore non ha mai risposto. La notizia è rimbalzata in città dove Bozzi era molto conosciuto e apprezzato. Pacifico, tranquillo e sorridente, era appassionato di musica, calcio e adorava andare a pesca. Un volto storico della Ubi banca, dove sono in tantissimi a stringersi alla moglie e alla figlia.

