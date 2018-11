Attraversa la strada e un’auto lo travolge Lesioni al ginocchio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Tempi duri per i pedoni di Jesi, diventano sempre più frequenti gli investimenti. L’ultimo ieri pomeriggio in via San Giuseppe: il bilancio parla di un ferito, per fortuna dalle condizioni niente affatto preoccupanti. Nei pressi del Bar Gentile, un uomo di 56 anni stava attraversando la strada quanto è stato urtato da una macchina. È finito a terra ed è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Verde di Jesi e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale. Ha riportato lesioni al ginocchio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che debbono accertare le cause dell’investimento.Pochi giorni fa, mercoledì, c’era stato un altro incidente a Jesi che ha coinvolto un pedone. Alle 15, in viale don Minzoni, una donna fu investita dopo un tamponamento. All’ospedale finirono la donna e il conducente della vettura ferma per farla attraversare. Anche loro sono stati trattati al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi per lesioni non particolarmente preoccupanti.