Investe un pedone e si dà alla fuga: fermato subito, aveva bevuto troppo

ANCONA - Nel fine settimana i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona hanno deferito in stato di libertà un anconetanodi 22 anni poiché, mentre si trovava alla guida della propria Audi A3 in questa via Flaminia, risultava positivo all’accertamento alcolemico (1,88). Nella circostanza gli veniva ritirata la patente di guida e il veicolo sottoposto a sequestro ed affidato a ditta autorizzata.Sempre i carabinieri del suddetto Reparto hanno deferito in stato di libertà un cittadino peruviano di 28 anni responsabile di guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e fuga in caso di incidente stradale con danni alle persone. Lo stesso mentre si trovava alla guida della propria auto lungovia Clementina investiva un pedone dandosi ad una precipitosa fuga senza prestare soccorso. Bloccato dai militari operanti a circa 3 km di distanza dall'incidente veniva sottoposto all’alcol test, risultando oltre la soglia consentita dalla legge (1,74). Oltre la denuncia per questi reati, veniva ritirata la patente di guida e sequestrata l’auto. Per l’investito, invece, fortunatamente soltanto tanta paura e soli 7 giorni di prognosi per escoriazioni e contusioni.