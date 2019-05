Fermato con la droga gli spinelli erano per lui Il giovane è stato assolto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Venticinquenne di Fabriano assolto, con formula piena, dal reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un consumatore, e non uno spacciatore di droga. Potenziati i controlli in centro storico contro alcol, droga e schiamazzi notturni da parte delle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi è stato assolto, in primo grado di giudizio, con rito abbreviato, presso il Tribunale di Ancona, un giovane di 25 anni, residente nella città della carta, dal reato di spaccio. Nell’estate del 2015 era stato fermato, per un controllo, dai poliziotti di Fabriano che avevano rinvenuto, tra i suoi indumenti, 15 grammi di marijuana, suddivisi in 10 involucri e 1 bustina piccola di plastica. La sostanza, subito sequestrata dagli agenti, avrebbe permesso all’uomo di produrre almeno 33 spinelli. Da qui il fermo da parte degli uomini del commissariato fabrianese per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane, in primo grado, è stato assolto con formula piena dal giudice del Tribunale di Ancona in quanto il quantitativo rinvenuto nei vestiti del ragazzo è riconducibile al consumo personale e non allo spaccio. Nella perquisizione effettuata, all’epoca, all’interno del mezzo, oltretutto, non erano state trovate tracce di droga e, dai successivi accertamenti da parte dei poliziotti nell’abitazione, nemmeno bilancini di precisione o eventuali contatti di clienti al cellulare o in agenda. È stato così assolto, con formula piena, dal reato di detenzione ai fini di spaccio. Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato difensore, Ruggero Benvenuto, che ha evidenziato come il giovane fabrianese fosse un consumatore e non un pusher impegnato nella vendita di marijuana o altre sostanze ai clienti. Da alcune settimane, intanto, sono stati potenziati i controlli a Fabriano da parte delle forze dell’ordine, con personale in divisa e in borghese, sia di giorno che di notte. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno segnalato come assuntore un 20enne del posto sorpreso, durante un posto di blocco nella periferia della città, con 5 grammi di cocaina in auto e hanno proceduto al ritiro della partente.