FALCONARA Il colpo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica: i ladri hanno sfondato la vetrina di un barber shop di via Verdi e hanno rubato circa 200 euro dalla cassa. Ad accorgersi del blitz è stato un passante, domenica mattina, che ha chiamato il 112. Il sopralluogo è stato eseguito dai carabinieri di Falconara che hanno convocato sul posto il titolare della barberia, un 33enne iraniano. Il locale non è dotato di allarme né di telecamere, dunque sono complesse le indagini per risalire all’autore o agli autori del furto.

Intanto, a proposito di sicurezza, ha ampliato il suo raggio d’azione il cane poliziotto Billy. Il suo fiuto infallibile ha passato al setaccio gli autobus di linea che si sono fermati alla stazione di Falconara e a Castelferretti, oltre a parchi, piazze e ad alcuni locali pubblici. Nelle giornate a cavallo tra Natale e Capodanno il pastore tedesco, accompagnato dal conduttore Giorgio Aringoli e da tre agenti della polizia locale di Falconara, ha coperto un territorio molto vasto, dal parco Kennedy al parco Robinson, dalle aree pubbliche del centro commerciale Le Ville fino al centro e alla stazione, dove è salito a bordo di 4 autobus e ha fatto il suo ingresso in alcuni locali pubblici. Poi si è diretto a Castelferretti, dove ha controllato altri 4 bus di linea e ha setacciato piazza Martiri delle Foibe.

L'accordo

A differenza di quanto accaduto nel suo primo giorno di servizio a Falconara, tra Natale e Capodanno non ha trovato droga nei luoghi controllati Billy, un pastore tedesco grigione di 4 anni, ha fatto il suo debutto a Falconara lo scorso 21 dicembre, sulla base di un accordo con il Comune di Tolentino. Qui l’unità cinofila, con l’assistente Aringoli, è entrata in servizio nel 2021 ed è stata la prima della polizia locale in provincia di Macerata e la seconda nelle Marche. Billy ha dimostrato le sue doti di cane antidroga: è salito a bordo di una decina di autobus e in tre di questi ha trovato 15 grammi di stupefacente, lanciati sul pavimento dai viaggiatori.