Scuolabus contro un'auto: trauma toracico per un bimbo di 9 anni

FALCONARA – Incidente questa mattina: bimbo di 9 anni portato al Salesi con un trauma toracico.Lo schianto è avvenuto poco dopo le 12 in via Flaminia di fronte al primo calcavaia di Palombina, dove lo scuolabus si è scontrato con un’auto che pare stesse uscendo da un parcheggio. Immediato l’intervento di un’automedica della Croce Gialla: malgrado la ridotta velocità a cui si è verificato l’urto, tre bambini sono stati medicati sul posto, mentre un altro è stato portato all’ospedale Salesi in codice giallo per un trauma toracico.