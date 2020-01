Falconara, incendio sul balcone di un appartamento rischia di propagarsi all'abitazione. Paura per una famiglia

FALCONARA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4.15 di questa mattina in via Montale a Castelferretti di Falconara. Per cause da accertare, probabilmente a causa dei resti della combustione di un caminetto lasciati all'aperto, le fiamme sono divampate sul balcone e hanno rischiato di propagarsi all'abitazione. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ancona ha scongiurato il peggio anche se in via precauzionale lo stabile è stato temporaneamente evacuato per consentire di completare l'opera di spegnimento e la successiva bonifica. Non sono state coinvolte persone nell'incendio. Ultimo aggiornamento: 12:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA