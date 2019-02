Superenalotto, gioca 3 euro e centra il 4 superstar che ne vale 32mila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - 32.700 euro vinti con una giocata da 3 euro al Superenalotto: questo è quanto un anonimo giocatore (o giocatrice) è riuscito a “scucire” alla dea bendata con una combinazione di numeri da sogno nella giornata di giovedì. La conferma solo ieri mattina, quando è arrivata la lista delle vincite dell’ultima estrazione. In quella di un paio di giorni fa (la diciassettesima, per i non scaramantici), ecco spuntare un 4 con numero superstar. Una combinazione che ha portato alla vincita di 32.727 euro e 3 centesimi.«Ancora non sappiamo chi sia, ma speriamo possa essere una persona bisognosa ad aver vinto questa cifra, speriamo sia di aiuto per qualcuno bisognoso di una boccata di ossigeno», commenta con soddisfazione Maurizio Marziali titolare della tabaccheria/ricevitoria Le Fontanelle.