Dopo il tramonto risse e aggressioni: luce e spycam nei giardini da brividi

JESI - Droga, aggressioni e risse tra ubriachi. Ormai a preoccupare i residenti del quartiere che sorge accanto al Parco del Vallato non sono più branchi di ragazzini impegnati a fare dispetti, ma problemi di ordine e sicurezza ben più gravi. Specie nei weekend la situazione degenera pesantemente, tanto che alcune famiglie hanno cambiato le proprie abitudini per raggiungere il centro, scegliendo l’impianto di risalita di via Castelfidardo piuttosto che la “caffettiera” del Vallato, per paura di imbattersi nei soliti balordi che stazionano ai piedi dell’ascensore fumando, bevendo e molestando chi passa, meglio se donne e anziani.