Crollo choc, balcone sfonda il magazzino: pomeriggio di terrore nel rione Porto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Choc in via Narente ieri pomeriggio dove un terrazzo è crollato all’interno del magazzino sottostante. E’ accaduto poco prima delle 18. Un tonfo avvertito in tutto il rione Porto e nel vicino centro storico, seguito da un susseguirsi di sirene e lampeggianti che hanno messo in apprensione gran parte della città. I primi a dare all’allarme sono stati i volontari della Croce Rossa che hanno la sede proprio di fianco alla palazzina dove è avvenuto il crollo. Si sono recati sul posto e hanno attivato la procedura prevista in questi casi.