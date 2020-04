Trovati con la droga dopo aver violato le restrizioni Covid: segnalate sei persone

ANCONA - Nelle ultime 48 ore, nel contesto delle attività finalizzate alla prevenzione e contrasto delle condotte illecite derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Sezione Operativa del Norm hanno controllato sei persone, in particolare, nei pressi delle fermate dei bus in nella zona della Stazione ferroviaria di Ancona, nella zona degli Archi e in Piazza Ugo Bassi, sottoposte a perquisizione personale sono state trovate in possesso di involucri – occultati, a seconda dei casi, nei calzini, nel portafoglio e nei pantaloni - contenente dosi di eroina. Pertanto si è proceduto nei loro confronti con l’inoltro di una segnalazione alla competente autorità prefettizia per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico” e contestuale sanzione amministrativa per aver violato il divieto di mobilità imposto dall’art.4 del Decreto Legislativo 19/2020 (COVID-19).

