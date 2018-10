Cede il solaio della ditta Giovane operaio ferito dopo un volo di 4 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERATA PICENA - Stava lavorando sul controsoffitto dello stabilimento industriale della Editrice Shalom srl in via Galvani, a Piane di Camerata Picena, quando il solaio ha ceduto e l’operaio è precipitato. Allarme ieri mattina verso le 9,30 in via Galvani, nella zona industriale di Camerata, per un infortunio sul lavoro. Ferito, non gravemente, un 37enne italiano (G.S.le sue iniziali) residente a Monte San Vito, che effettuava lavori di ristrutturazione del controsoffitto della casa editrice per conto dell’impresa edile per cui lavora. Il ragazzo ha fatto un volo di circa 4 metri, finendo sul pavimento e battendo la schiena. In un primo momento si sarebbe rialzato da solo, rimasto sempre cosciente e vigile visto che non aveva battuto la testa, poi i forti dolori alla schiena lo hanno indotto a chiedere aiuto al 118. Sul posto l’automedica del 118 di Falconara e l’ambulanza della Croce gialla di Chiaravalle. Trasportato al pronto soccorso di Torrette con un codice giallo di media gravità, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Le sue condizioni non sono gravi. In fase di accertamento la dinamica dell’infortunio.