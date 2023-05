“Alimentazione e diabete”: esperti a confronto con la Consulta Pari Opportunità di Camerano

CAMERANO - A poco meno di due mesi dalla sua istituzione prende avvio il lavoro della Consulta per le Pari Opportunità e non Discriminazione di Camerano con un evento che si terrà a Camerano oggi presso la sala lettura Baden Powell alle ore 17,30 dal tiolo “”. La Consulta costituitasi 23 marzo scorso è cosi composta: presidente, vice presidente, segretarioe i membri. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Barbara Mori, Letizia Maculan, vice presidente della Consulta delle Pari Opportunità di Camerano, introdurrà la relazione del dott. Luigi Lanari U.O.C. Malattie metaboliche e diabetologia INRCA Ancona.La Consulta per le Pari Opportunità e non Discriminazione” del Comune di Camerano avvia fattivamente i suoi lavori – ha dichiarato l’assessore Barbara Mori – in attuazione al principio di parità sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana e dalla L.R. n. 43/92. Questo primo incontro riguarderà il grande tema legato ad alimentazione e diabete, una malattia che è in continua crescita: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i diabetici nel mondo sono oggi più di 346 milioni e sono destinati a raddoppiare entro il 2030».