Ancona, bimbo di 7 anni azzannato al volto. Trovato e denunciato il proprietario del cane: non ha vaccino nè assicurazione

ANCONA «Mi dispiace per quello che è successo al parco di Posatora. Lasciare il cane libero, senza guinzaglio, è stata una leggerezza». Si è palesato il proprietario del meticcio di taglia media che sabato mattina ha morso al volto un bambino di 7 anni, che si trovava seduto sui gradoni dell’anfiteatro del parco Belvedere. Ha dovuto subire un piccolo intervento al Salesi per mettere i punti all’altezza del labbro e cercare di rimarginare la ferita.



La telefonata

Il padrone del cane, un ragazzo che risiede nel quartiere, ha chiamato ieri il papà del bimbo. Ha risposto all’appello social lanciato da quest’ultimo, che aveva lasciato su Fb il suo numero di cellulare per eventuali segnalazioni: «Vi prego, aiutatemi a trovare il proprietario del meticcio che ha morso mio figlio» erano state le parole del papà. Il ragazzo si è detto dispiaciuto per quanto accaduto. «Si è scusato - ha raccontato il papà del bambino - era preoccupato per mio figlio. Tenere sciolto l’animale è stata un’ingenuità.

L’allarme

Mi ha anche detto che il cane non è vaccinato, cosa che ci preoccupa abbastanza, e che lui non è assicurato». Poco prima della chiamata, i genitori del piccolo avevano sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri. Al bambino, dimesso lunedì dal Salesi, è stata prescritta una terapia antibiotica ad ampio spettro per ridurre il rischio di eventuali infezioni riconducibili al morso subito.

Ancora il papà del bimbo: «È sicuramente provato, anche perché sta seguendo le terapie. E rimarrà sfigurato. Ma nonostante questo, mi ha anche chiesto di poter andare a trovare il meticcio che l’ha morso». I genitori del piccolo hanno quattro cani. Gli animali fanno parte del mondo della famigliola. Il bimbo stava seduto all’anfiteatro quando il cane gli si è avvicinato tra le gambe. Ha provato ad accarezzarlo e l’animale ha reagito azzannandolo al volto in maniera violenta. Di lì, la corsa all’ospedaletto del Salesi e l’intervento.