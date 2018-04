Batte la testa sul sedile â€‹Bimbo di 10 anni ferito in un tamponamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELVEDERE OSTRENSE - Un tamponamento in via Berlinguer, rettilineo alle porte del paese, nel pomeriggio di sabato, e un bambino di 10 anni - seduto sul sedile posteriore della macchina che innesca l’incidente - sbatte la testa contro il sedile. Attimi di concitazione, specie per la presenza dei due minori, fratellini di 8 e 10 anni, sul sedile posteriore della seconda auto condotta dalla loro mamma, una 44enne di Belvedere. Non sono chiare le cause alla base del sinistro, fatto sta che la donna ha perso il controllo della vettura andando addosso a quella che la precedeva, guidata da un ragazzo che, a parte il classico colpo di frusta, è rimasto illeso.La signora, soccorsa dall’automedica del 118 e dall’ambulanza della Croce verde di Jesi, ha riportato una contusione alla mandibola e un trauma facciale non gravi per fortuna, causati principalmente dallo scoppio dell’air-bag. Il bimbo di 8 anni, spaventato, aveva solo dolore al ginocchio ma nulla di grave. È stato affidato al nonno. Più gravi, ma per fortuna non tali da fargli correre pericolo di vita, le condizioni del fratellino di 10 anni, che nell’impatto ha battuto la testa contro il sedile anteriore. Le indagini delle forze dell’ordine diranno se i due bimbi erano assicurati su seggiolini o comunque legati con le cinture di sicurezza.Il piccolo, in lacrime per lo spavento, inizialmente ricordava tutto e cercava la mamma, poi col passare dei minuti manifestava sonnolenza, stato confusionale e senso di nausea. Sintomi che hanno preoccupato i medici del 118 i quali hanno allertato il padre e, con l’ambulanza della Croce verde di Ostra e in codice rosso, hanno mandato il bambino col genitore direttamente all’ospedale Salesi per le cure del caso. Sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari, il bambino ha riportato un trauma cranico commotivo.