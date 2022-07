Prima un malore poi un'aggressione: momenti di grande agitazione alla stazione ferroviaria

ANCONA - Doppioo intervento nelle ultime ore della Croce Gialla alla stazione ferroviaria di Ancona: il primo per una ragazza di 26 anni che si è sentita male mentre stava viaggiando con un Frecciarossa con la giovane portata per tutti gli accertamenti del caso con un codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, il secondo invece per una ragazza di 29 anni di nazionalità marocchina ubriaca che ha provato anche ad aggredire il personale sanitario con relativo intervento della Polfer quindi anche per leilil trasporti all'ospedale di Torrette.