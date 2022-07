Non risponde alle chiamate dei familiari, donna trovata morto nel suo appartamento

ANCONA - Avevano cercato diverse volte nell'arco della giornata a contattarla ma senza risultato. Preoccupazione tra i familiari che saliva di ora in ora poi la decisione di richiedere un intervento iin via Grazie con la Croce Gialla e l'automedica che ha ritrovato la donna di 89 anni senza vita per un decesso causato da ragioni naturali.