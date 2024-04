Con lo scooter si schianta su un furgone: portato in ospedale un ventiduenne

ANCONA - Un altro incidente questa mattina - sabato 13 aprile sulle strade del capoluogo: in via Di Vittorio - zona Baraccola - un ragazzo di 22 anni alla guida di una moto si è scontrato su un furgone. Sul posto per mettere a punto la dinamica dello schianto la polizia municipale e i vigili del fuoco mentre un'ambulanza della Croce Gialla ha portto il giovane all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.