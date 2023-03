Ragazzino maneggia un'arma (era un giocattolo) senza il tappo rosso di sicurezza: trambusto in piazza Roma

ANCONA - Domenica movimentata quella appena trascorsa per la Polizia Locale che alle 18 circa è intervenuta in piazza Roma, per la presenza di un folto gruppo di minorenni che stazionavano all'altezza della fermata bus.

La pattuglia in transito notava uno di questi maneggiare un'arma, senza tappo rosso di sicurezza che successivamente risultava essere un giocattolo. Gli agenti intervenivano repentinamente sottraendola al minore. Lo stesso veniva poi accompagnato al Comando e quindi affidato al genitore. Dell'accaduto veniva notiziata la Procura della Repubblica dei minori.