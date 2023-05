Ancona, addio ad Attilio Ferrini: pilastro dell’Atma e amante della baia di Portonovo, si è spento a 86 anni

ANCONA - Nella notte tra sabato e domenica tra il conforto dei suoi cari è morto Attilio Ferrini, 86 anni compiuti lo scorso febbraio. Conosciutissimo nel mondo anconetano per la sua enorme generosità e bravura. Adorava Portonovo. Dal 1959 al 1999 ha prestato servizio all’Atma come capo area del Movimento. Attilio lascia la moglie Franca, i figli Carla ex dipendente comunale, Fabrizio, ex pallavolista, e Gionata, ex giocatore di basket per anni ha vestito la maglia della Stamura, oltre al fratello Fiorello e i tanti parenti che lo piangono, oltre ai suoi sei cari amati nipoti che erano il suo motivo di vita e di orgoglio. Il funerale si terrà martedì 30 maggio alle 15 presso la chiesa di Cristo Divino Lavoratore a Posatora, dove per anni aveva vissuto.