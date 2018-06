Picchia la moglie in casa a colpi di mattarello, marito condannato ma libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Aveva rincorso la moglie per tutta casa colpendola con un mattarello. La sua furia, lo scorso 13 marzo, era stata bloccata solo dall’intervento dei carabinieri della Tenenza di Falconara, intervenuti dopo la segnalazione sporta dalla coniuge. L’uomo, un 38enne originario del Bangladesh, era stato arrestato mentre cercava di fuggire in direzione Collemarino dopo esser scappato dalla sua abitazione.Era finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Proprio per questi reati, ieri mattina ha patteggiato un anno e dieci mesi di reclusione, pena sospesa. Il suo avvocato, Elisa Gatto, ha ottenuto l’immediata liberazione da Montacuto. Probabilmente, l’uomo – che lavorava al cantiere navale del porto – tornerà in quella stessa casa, a Falconara, dove si era palesata la violenza