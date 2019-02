Lavora ad una statua ma il frullino gli sfugge e gli squarcia l'addome

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Attimi di terrore ieri mattina in un garage dalle parti di via Brecce Bianche dove un anziano di 83 si ferito all'addome con una specie di frullino che stava utilizzando per realizzare una scultura in legno. Per cause non meglio precisate l'utensile ad un certo punto è sfuggito dalle mani dell'uomo ed è finito all'altezza dell'addome dove gli ha procurato una vasta lesione. Nonostante il dolore e il tanto sangue perso l'anziano una volta tamponata la ferita è riuscito a raggiungere la propria abitazione. Immediata la chiamata alla centrale operativa del 118. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Dopo averlo medicato l'anziano è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette dove gli sono stati applicati numerosi punti di sutura. La ferita infatti si presenteva cosi estesa da interessare tutta la superficie dell'addome da parte a parte.