ANCONA - Al parco in mezzo ai cani, per strada a caccia di cibo o a zonzo nei quartieri residenziali. Via di Ancona che vai, avvistamento di cinghiale che trovi. L’ultimo venerdì notte, in via San Marcellino - a cinquecento metri dalla Regione Marche. Un breve filmato condiviso sui social da Pino Carmenati mostra un ungulato che passeggia indisturbato, a notte fonda, sul marciapiede. «Ma quello è Alan!» hanno subito commentato in molti, ipotizzando possa trattarsi proprio dell’animale che ha tenuto in ostaggio il parco della Cittadella per quaranta giorni.

Rispunta Alan

E che a ventiquattro ore dalla riapertura dell’area verde e ad una settimana dal giorno in cui aveva fatto perdere ogni traccia di sé, sarebbe riapparso ad un centinaio di metri da dove era stato visto per l’ultima volta. Mappe alla mano, via San Marcellino non dista più di duecento metri dall’ingresso della Cittadella che affaccia su via San Costanzo, dove un residente ci aveva già riferito di aver visto uscire il cinghiale nei giorni antecedenti la riapertura del parco. Che fosse davvero lui o meno, questo è difficile dirlo. Ma è solo l’ultimo di una lunga serie di incontri ravvicinati. «Mio fratello ne ha visto uno nella piazzetta dove si incrociano via Redipuglia e via Oslavia», segnalano al tabacchi di via Vittorio Veneto.

Altri avvistamenti

Poco più sopra, in via Redipuglia, una signora racconta: «Mia cognata ha incontrato un cinghiale qui, mentre posteggiava l’auto». «Erano le undici di sera - continua la residente - e lei non ha avuto altra scelta che chiudersi in macchina». Fortunatamente, però, il curioso ungulato si è limitato a compiere un paio di giri intorno all’auto prima di scappare via. Ed è sempre la stessa signora a raccontare di un altro avvistamento di cui è stata protagonista sua nuora. Stavolta in via Angelini, vicino al supermercato. «Che potessero arrivare fin nei cortili di casa ci sembrava assurdo e invece è successo» chiosa. Storie come queste sono piuttosto comuni. Tornando verso la Cittadella, risale a qualche giorno fa un avvistamento in via San Costanzo, nel verde di un prato. «L’ho visto all’imbrunire ma è stata la prima e l’ultima» risponde l’autore della segnalazione quando gli chiediamo di approfondire. «L’ho visto anche io. Non mi sento più libera di uscire la sera coi cani» risponde preoccupata un’utente nei commenti. «Domenica scorsa era proprio sotto l’arco di Santo Stefano» fa eco qualcun altro. «Un paio di settimane fa ne ho visto uno piccolino alle sette di mattina in via Curtatone» è una delle tante altre segnalazioni arrivate.