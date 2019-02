Prima chiede un passaggio â€‹ma poi gli ruba il cellulare: localizzato e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Gli offe un passaggio e lui, come ringraziamento, gli ruba il cellulare: trovato e denunciato.La squadra Mobileha dato corso ad una perquisizione a carico di uno straniero di 25 anni, con precedenti, finalizzata al rinvenimento di refurtiva. Lo scorso dicembre, un cittadino italiano di Ancona, dava un passaggio a bordo della sua autovettura al 25enne, conducendo dalla zona Piano San Lazzaro alla zona Archi, dove gli aveva gentilmente chiesto di essere accompagnato. Una volta giunti a destinazione, prima di scendere, il 25enne chiedeva al conducente di poter utilizzare il suo telefono cellulare per una chiamata, in quanto il proprio era scarico.Appena preso l’apparato, il 25nne scendeva dall’auto come per cercare intimità nella conversazione ma si dileguava rubando il telefono di ultima generazione (con funzioni avanzate di riconoscimento fisionomico ecc) che, il malcapitato, aveva acquistato il giorno prima al prezzo di 500 euro. La denuncia sporta negli uffici di via Gervasoni, faceva scattare immediatamente un’attività investigativa da parte dei poliziotti della Squadra Mobile che, coordinati dalla Procura della Repubblica procedente, riuscivano a localizzare l’apparato telefonico nell’abitazione del 25ennesita in zona Grazie. Questa mattina, gli agenti della squadra Mobile dorica hanno dato corso al decreto di perquisizione emesso a carico dell’indagato rinvenendo nella camera da letto, lo smartphone rubato lo scorso dicembre. L’apparato veniva sottoposto a sequestro e riconsegnato al proprietario, il ladro è stato denunciato.