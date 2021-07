Cade a terra e trascorre l'intera nottata a terra: i vigili del fuoco aprono l'appartamento, lui rifiuta il trasferimento in ospedale

ANCONA - Intervento della Croce Gialla e dei vigili del fuoco in zona Grazie per un uomo di 87 anni che questa notte tornando dal bagno è caduto a terra e non riuscendo a riprendersi è rimasto fino a questa mattina disteso a terra sul pavimento. L'allarme è stato lanciato da un familiare che non riuscendo a parlare con lui si è preoccupato: i vigili del fuoco hanno reso possibile l'accesso all'appartamento, l'anziano si è ripreso e ha rifiutato il trasporto all'ospedale.

Ultimo aggiornamento: 12:43

