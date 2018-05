Bluff e truffe, spie e somme intascate Altri guai per il finto aggiusta-processi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Non sarebbe stato un bluff occasionale, quello con cui il maresciallo Gianni Barca un anno fa provò a spillare duemila euro a un amico imprenditore, facendogli credere che con le sue influenze a palazzo di giustizia poteva addirittura risparmiagli le spine di un processo penale. L’ex comandante dei carabinieri di Brecce Bianche, in forza ai servizi d’intelligence prima di essere sospeso per questa imbarazzante vicenda giudiziaria, avrebbe tentato di tirare lo stesso bidone ad altre persone sottoposte a indagini, selezionate consultando senza alcuna ragione di servizio le banche dati delle forze dell’ordine. E insieme ad altre persone, ancora da identificare, Barca si sarebbe appropriato anche di fondi pubblici nella sua disponibilità, tanto da meritarsi anche un’accusa di peculato.