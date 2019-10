Curva trappola, auto nel campo «Servono subito i guardrail se si vogliono evitare morti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Più che una curva, neanche troppo stretta, sembra una rampa di lancio. Molti la abbordano a velocità sostenuta, ingannati da un raggio dolce che non induce a frenare, e quando escono non di rado perdono il controllo e planano su un terreno coltivato. Siamo sul tratto anconetano di via del Barcaglione, più o meno all’altezza del civico 7, ed è accaduto anche venerdì notte che un’auto, una Mini Cooper, finisse nel campo, per fortuna senza conseguenze serie per la salute del conducente. La segnalazione arriva da Italo D’Angelo, questore in congedo ed ex comandante della Polizia stradale delle Marche, che da residente in zona Barcaglione, di fuori strada del genere ormai ne ha visti parecchi lungo questa strada che collega Ancona e Falconara ed è usata come alternativa alla statale 16.«La strada del Barcaglione è particolarmente utilizzata dagli utenti al mattino per raggiungere il luogo di lavoro, ma è teatro di incidenti, la notte, per mancanza di prudenza di chi la percorre a forte velocità», ricorda Italo D’Angelo, che da avvocato ora segue molte cause su questioni che riguardano il codice della strada. Oltre alla velocità eccessiva, secondo l’ex questore di Pesaro e capo della Squadra mobile di Ancona, in quella semicurva che si affronta poco prima di arrivare al carcere di Barcaglione «mancano misure di drenaggio dell’asfalto e con la pioggia la strada diventa scivolosa, una vera e propria insidia per chi è imprudente o inesperto». Quindi? «Se si vogliono evitare incidenti mortali occorre installare al più presto dei guardrail, specie in prossimità delle curve, misura poco costosa ma necessaria».