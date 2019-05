Alberi caduti, disagi a Senigallia e Ancona vigili del fuoco in azione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nella mattinata della giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Brecce Bianche e a Senigallia in strada delle Grazie per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale dovuto al maltempo. I vigili del fuoco utilizzando l'autoscala, hanno rimosso il pericolo, non si segnalano persone coinvolte.