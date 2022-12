"The Power of Love" conquista lo Sperimentale di Ancona: lo show per onorare la memoria di "Lollo"

ANCONA – “The Power of Love” incanta il teatro Sperimentale di Ancona. Circa duecento persone in platea per onorare la memoria di Lollo e sostenere la battaglia contro i tumori del sangue intrapresa dall’ospedale regionale di Torrette. Un concerto emozionante, coinvolgente, che ha fatto ballare persone di tutte le età, accorse per ricordare il giovane medico scomparso nel 2019 a causa di un Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B. Il ricavato della serata sarà devoluto integralmente dalla Fondazione Lorenzo Farinelli al finanziamento del secondo assegno di ricerca per lo sviluppo della terapia Car-T, che prevede l’uso di cellule immunitarie del paziente, ingegnerizzate geneticamente per riconoscere ed eliminare le cellule tumorali resistenti ad altri trattamenti. A beneficiarne è la dottoressa Giuseppina Urbano.