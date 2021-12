ATP Cup, forfait di Novak Djokovic. Australian Open a rischio

(Lapresse) Novak Djokovic non prenderà parte all'ATP Cup, il torneo per nazioni al via il primo gennaio In Australia. Il serbo – che non ha ancora fatto sapere se si sia vaccinato contro il Covid – non è partito per Sydney, dove è in vigore (come in tutta l'Australia) l'obbligo vaccinale per poter entrare nel Paese. A questo punto si complica sempre più la partecipazione del numero uno al mondo agli Australian Open, primo Slam della stagione in programma a Melbourne dal 17 al 31 gennaio. Sul cemento australiano, Djokovic ha già trionfato nove volte ed è il detentore del titolo.

