The Kolors e Fedez con Annalisa & Articolo 31 i più cercati su Shazam in Italia: la Top20 estiva

In questa estate sovraccarica di musica non è sempre facile districarsi tra i brani della stagione ma per riconoscere le tracce c'è Shazam. L'applicazione ha comunicato la Top20 dei brani più shazammati in Italia e nel mondo dal 1° giugno al 20 luglio 2023. E la classifica conferma l'attenzione del pubblico per alcune delle canzoni più popolari del momento. In testa, infatti, c'è 'ITALODISCO' dei The Kolors, a cui seguono due hit frutto di collaborazioni tra grandi artisti. Si tratta di 'DISCO PARADISE' di Fedez, Annalisa & Articolo 31 (seconda posizione) e 'PARAFULMINI' di Ernia, Bresh e Fabri Fibra (terzi). Tra le prime 10 posizioni presenti Achille Lauro e Rose Villain, Angelina Mango, BLANCO & Mina e Alfa. Allargando lo sguardo alla platea globale, il brano con più Shazam in tutto il mondo è 'Makeba' di Jain, seguito da Teya Dora con 'Džanum' e 'All Eyez On Me (Dj Belite Remix)' [feat. Big Syke] di 2Pac.