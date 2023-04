Valanga in Valle d'Aosta, due scialpinisti torinesi dispersi: riprese le ricerche

EMBED

(LaPresse) Sospese nella notte, sono riprese all'alba le ricerche dei due scialpinisti torinesi dispersi sul Chateau des Dames, in Valtournenche, in Valle d'Aosta. Una valanga di vaste proporzioni è stata individuata dai soccorritori. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE