Sfreccia a 150 all'ora in centro, se la cava con una multa

OSIMO - Un bolide. Ogni mattina il fragore di quel rumore forte da far paura. Alle 7,10, massimo le 7,15. Da un paio di settimane, ogni giorno alla stessa ora, un motociclista correva come un folle lungo via Ancona, anche nel tratto che attraversa il centro abitato di San Biagio, incurante della presenza di tante abitazioni a ridosso di quella strada regionale così trafficata, degli attraversamenti pedonali e di fermate dell’autobus, in un orario nel quale sono già diversi i ragazzi e i bambini che attendono nelle pensiline per andare a scuola. Dopo un inseguimento mozzafiato, il motocilcista se l'è cavata con una multa.