Rezza: "Peggiora situazione epidemiologica, Rt a 1,5. Prudenza e avanti con vaccini"

"Anche questa settimana si nota una tendenza del peggioramento della situazione epidemiologica nel Paese. Siamo a 53 casi per 100mila abitanti. L'Rt si fissa a 1,15 quindi al di sopra dell'unità. Data la recrudescenza dell'epidemia in Italia e in Europa è bene mantenere comportamenti prudenti e soprattutto andare avanti con la campagna vaccinale" così il Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

