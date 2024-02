La protesta dei trattori è andatai in scena questa mattina anche a Porto San Giorgio raccoglieno centinaia di adesioni. Nel sud della regione la zona nevralgica è stata davanti al casello dell’A14 di Fermo-Porto San Giorgio, a Santa Maria a Mare. Il raduno al via intorno alle 8 con il primo concentramento per fare poi il via a 4 cortei.