Aborto, caos e proteste al convegno a Macerata

MACERATA - Caos e contestazioni all'Università di Macerata in occasione del convegno "Maternità In-Attesa. Preservare la salute della donna in gravidanza" organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus con la Regione Marche, il Centro di Aiuto alla Vita di Loreto e la Federazione Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana Regione Marche e dall'Opa - Osservatorio Permanente sull'Aborto. I contestatori accusano l'evento di essere "propaganda mascherata senza riscontri scientifici". Secondo gli organizzatori invece "Il nostro scopo è difendere il diritto alla salute delle donne e il loro diritto anche a non abortire. Ma loro lo volevano impedire. È questa la libertà che professano? Sono questi i diritti e la democrazia di cui si ergono a paladine?"