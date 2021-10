Londra, gatto porta a casa un "amico": quello che succede a questa famiglia è incredibile

Quello che è successo a questa famiglia è incredibile: Slippers, il gattino di casa, ha portato con sé un "amico". Il cucciolo ha introdotto nell'appartamento un'anatra che, spaventata, ha iniziato a correre da una parte all'altra della stanza. Il povero animale era terrorizzato: ha cercato in ogni modo di scappare via. Marcus e sua moglie Claire erano molto preoccupati: bisognava liberarla senza che si facesse del male. Dopo alcuni attimi di caos e confusione, finalmente l'anatra è riuscita a trovare una via di fuga.

