Alluvione un anno dopo, fiaccolata e cerimonia a Pianello di Ostra

Dopo la fiaccolata , con le 13 luci a rappresentare le persone scomparse a causa dell'alluvione, è avveuto l'ingresso nella tensostruttura adibita a chiesa davanti al campo sportivo di Pianello di Ostra . In prima fila i parenti delle vittime. Presenti sindaci e cariche istituzionali provinciale e regionali, tra le quali il governatore Acquaroli e l'assessore Aguzzi. Il vescovo di Senigallia Franco Manenti ha celebra la messa con gli altri vescovi delle diocesi colpite, compreso Andrea Andreozzi della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola «Siamo qui con la speranza sostenuta anche da tante persone che sono state con noi - ha detto Manenti -. Siamo qui a pregare per le 13 persone che hanno perso la vita per i loro cari per chi è chiamato a governare questo territorio così colpito. Invito agli amministratori continuate ad alimentare luce della speranza operando con tempestività per la definitiva messa in sicurezza del territorio perché non accada più che l’acqua, bene prezioso per la nostra vita, porti devastazione e morte e spenga le nostre speranze»