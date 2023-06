L'Università di Urbino conferisce il "Sigillo di Ateneo" a Massimo Moratti

Cerimonia nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Urbino per il conferimento del Sigillo d'ateneo all’imprenditore milanese Massimo Moratti . La "Carlo Bo" premia uno degli imprenditori più di successo nel panorama nazionale, anche lui figlio d’arte, ex presidente dell’Inter e dirigente di Saras e Pirelli. Moratti terrà una lectio magistralis dal titolo "Una vita per l’economia, lo sport e il sociale"’.