Elezioni Amministrative, al voto 595 comuni italiani: c'è anche Ancona

Aperti i seggi per le elezioni Amministrative: si vota il sindaco in 595 comuni fino alle 23 e poi, domani, dalle 7 alle 15. Oltre quattro milioni e mezzo gli elettori alle urne, tra cui quelli di un capoluogo di regione – Ancona – e di 12 capoluoghi di provincia. Pesa, però, l'incognita astensionismo. Sette dei capoluoghi chiamati al voto sono attualmente governati dal Centrodestra, cinque dal Centrosinistra. Pd e Cinque Stelle alleati in 4 capoluoghi (Latina, Pisa, Brindisi e Teramo), mentre il Centrodestra è spaccato solo a Massa. Eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio.