Nel corso degli ultimi anni sono cambiate più volte le piattaforme attraverso cui ci interfacciamo per comunicare, informarci, per l’intrattenimento o per usufruire di una serie di servizi. Ad esempio, il 2019 è stato l’anno degli assistenti vocali e della voce come comando principale per interagire con dispositivi “intelligenti” dotati di machine learning. Alexa, Siri, Google Assistant, Cortana sono i nomi che le big tech company - rispettivamente Amazon, Apple, Google e Microsoft – hanno utilizzato per brandizzare e umanizzare le loro piattaforme di assistenti vocali, come se fossero dei veri e propri maggiordomi digitali. Oggi ormai gli smart speaker sono diffusi e ibridati con altri device, trasformando milioni di case in ambienti domotici dove luci ed elettrodomestici si controllano con la voce. Dal 2022 questi dispositivi si sono sviluppati ulteriormente e oltre al riconoscimento vocale si è aggiunto uno smart display allargando le funzionalità. Ha iniziato Amazon, brand pioniere e leader di questo comparto, affiancando ai classici Echo gli Echo Show con un display touch a vari pollici, da 5,5 a 15,6 pollici, che oltre alle classiche informazioni da chiedere a Alexa permettono anche di fare videochiamate, vedere le proprie serie preferite e molto altro ancora. In particolare Echo Show 15 è praticamente un tablet da 15,6’’, anche da attaccare al muro, progettato per diventare il cuore digitale della smart home. Supporta Alexa anche con la parte video e la funzione picture in picture se collegata alle videocamere a circuito chiuso e lo fa in modo estremamente naturale con le Blink di Amazon; inoltre ha un nuovo processore AZ2 Neural Edge che permette di implementare la funzione facoltativa di Visual ID che riconosce il singolo utente per mostrare promemoria, gli eventi in calendario, la musica riprodotta di recente o le note lasciate dagli altri membri della casa. Il nuovo chip permette di elaborare tutto all’interno, quindi i dati sono criptati e memorizzati sul dispositivo e non ci sono problematiche legate alla privacy.

LE IMMAGINI

Display e monitor oggi campeggiano anche nelle cucine più tecnologiche. Molti brand di elettrodomestici tech hanno tra i loro prodotti premium frigoriferi che al loro esterno hanno un display touch screen da 20-21 pollici Full HD connesso a internet attraverso il quale si può visualizzare il calendario, la lista della spesa, guardare le video-ricette, fare la spesa online o fare il mirroring della tv del salotto o del proprio smartphone. Per i più sofisticati e amanti dell’arte, i nuovi schermi con tecnologia Qled diventano anche capolavori artistici: con The Frame, Samsung introduce una tv che quando è spenta visualizza meravigliose opere d’arte da scegliere tra le 1600 disponibili dell’Art Store. Peraltro lo speciale sensore di The Frame regola automaticamente la luminosità in base alle condizioni di illuminazione dell’ambiente in cui si trova, per evitare di alterare i colori originali dell’opera d’arte e rivela anche la presenza nella stanza quindi quando non c’è nessuno si spegne. Non dobbiamo però fare riferimento solo ai soliti schermi a sviluppo orizzontale perché oggi, soprattutto per le nuove generazioni che ormai vivono solo nelle piattaforme di Instagram e TikTok tra reels e stories, le immagini in movimento hanno senso solo se verticali. Ecco quindi che i monitor da collegare al pc o ad altri device diventano una sorta di gigantesco smartphone dove poter vedere i contenuti da social o fare le videoconferenze. Molti produttori, hanno realizzato una serie di monitor da 22-25 pollici a rotazione verticale (come Huawei MateView SE) o quelli proprio naturalmente verticali in formato 16:18. Quest’ultimo è uno schermo salvaspazio per la scrivania, ideale pcr chi fa video-editing, ma anche per chi scrive (la forma è quella della pagina) o lavora molto con le email. Dall’altra parte però lo schermo verticale diventa una sorta di specchio digitale ideale per fare home-fitness, ovvero ricreare una piccola palestra in casa con le video lezioni live o registrate, dalla ginnastica posturale a quella funzionale fino allo yoga. Schermo touch, fotocamera con sensori per verificare se si eseguono le giuste posizioni. In USA sono diventate un oggetto di culto durante la pandemia, ora stanno conquistando l’Inghilterra e presto diventeranno il must-have anche qui in Italia. L’ultima variazione al canonico monitor arriva dal mondo dei gamer. In questo caso per garantire una maggiore immersività dentro i mondi virtuali dei videogame. In generale, un monitor curvo ha il grande pregio di creare una sorta di tridimensionalità grazie alle due estremità che si avvicinano all’utente coprendo la zona più periferica dello sguardo, un pro non indifferente nei giochi, soprattutto quelli dinamici e più adrenalinici. Ormai la scelta è ampia e si va dagli schermi curvi dai 27 pollici a 250 euro fino ai 4k con hdr10 dove ogni pixel può visualizzare oltre un miliardo di colori.

I MODELLI

SAMSUNG ODYSSEY G9

Prezzo: 1.459 euro www.samsung.com

Monitor curvo con diagonale da 49 pollici: risoluzione dual qhd, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta da 1 ms. Tra i suoi vantaggi c’è la tecnologia qled che permette di illuminare e colorare le varie zone dello schermo in modo più preciso. Può accogliere l’input di due sorgenti differenti fungendo da doppio monitor.

FRIGO HAIER CUBE 90 SERIE 9

Prezzo: 3.999 euro www.haier-europe.com

Il frigorifero a 4 porte Cube 90 Serie 9 di Haier con schermo integrato, largo 90 cm ed alto 190 cm, è equipaggiato con il meglio delle tecnologie di conservazione Fresher Techs di Haier. Il display permette di interagire con il frigo avendo una finestra sul mondo, grazie alla connessione web e di godere di molte funzioni integrate con all’app hOn.

LG DUALUP 28’’ SERIE MQ780

Prezzo: 799 euro www.lg.com

Uno schermo verticale è utilissimo sia usato da solo sia come secondo monitor. Display Nano IPS dal rapporto 16:18 con una diagonale di 27,6 pollici che corrisponde a due display da 21,5 pollici. Soluzione ergonomica perché limita i movimenti orizzontali del collo. Due HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e tre USB-C.

LENOVO SMART TAB M10 PLUS

Prezzo: 299 euro www.lenovo.com

Tablet da 10 pollici collegato a una base con altoparlante e alimentatore integrato e che può funzionare da centro di controllo per la domotica di casa. Consente di effettuare videochiamate sul circuito di Alexa, ma essendo il sistema operativo Android, si collega con l’ecosistema di domotica che fa capo all’Assistente Google.

ECHO SHOW 8 Risoluzione full HD

Prezzo. 129 euro www.amazon.it

L’alternativa compatta di Amazon ha un display da 8 pollici e una fotocamera da 13 megapixel che trasmette immagini a risoluzione full HD e può essere utilizzato anche muovendosi nella stanza durante le videochiamate. Gestisce la smart home e ti permette di vedere serie tv su Netflix e Prime. Ottimo audio.