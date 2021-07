Macchine fotografiche, ecco i 5 nuovi trend per immortalare l'attimo fuggente

Dai modelli più semplici a quelli super-professionali, grandi novità dal mercato. Occhio al prezzo, però: sensori sensibili, touchscreen e stabilizzatori di immagini hanno costi maggiori

Canon EOS 2000D

Si tratta di una reflex digitale per chi è alle prime armi. Facile e intuitiva. Sensore APS-C da 23.1 MP. Largo display da 3 pollici. Realizza video in Full HD. Condivisione immediata sui social e possibilità di fare scatti in remoto scatti in remoto via Wi-Fi e NFC e l'app Canon Camera Connect. https://www.canon.it Prezzo: 416 euro

Sony è il leader di mercato nel campo delle fotocamere digitali. Questa mirrorless dal sensore Exmor APS-C da 24,2 MP ha uno degli autofocus più veloci al mondo (0,02 sec) e tracciamento oculare in tempo reale per umani e animali. LCD touchscreen da 3" inclinabile a 180 gradi https://www.sony.it/ Prezzo: 900 euro

Nikon Z6 II

Versione più recente della fotocamera mirrorless professionale di fascia medio-alta. Ha un sensore BSI-CMOS da 24,5MP, stabilizzazione a 5 assi sul corpo macchina, un mirino elettronico da 3,85 milioni di punti, e una raffica fino a 14 frame per secondo. Qualità video fino a 4K. https://www.nikon.it/ Prezzo: da 1800 euro

Panasonic Lumix S5

Questa è una buona scelta per chi cerca una mirrorless votata soprattutto alla parte video in un corpo compatto e leggero. A bordo un sensore da 24 mp con stabilizzatore ottico a 5 assi che ritorna molto utile quando si filma 4k 60p . C’è un touchscreen orientabile da 3 pollici molto comodo e si può anche scattare a raffica a 7 fps. https://www.panasonic.com/ Prezzo: Da 2000 euro

Leica SL2

Ecco l'ammiraglia della tedesca Leica, una sorta di Ferrari delle fotocamere. Sensore CMOS da 47 megapixel con sensibilità fino a 50 mila ISO. Stabilizzazione d'immagine su 5 assi. Specializzata anche in video in 4k a 60 fotogrammi al secondo. Design pulitissimo. Solo per professionisti e intenditori. https://www.leica.com Prezzo: 6100 euro

