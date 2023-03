Tornano in auge i vinili e il mercato si adegua. Non è solo il fattore nostalgia: in un mondo dove le canzoni si possono ascoltare con un click e diventare commodity, gli appassionati amano riscoprire il supporto fisico e il rito di mettee sul piatto un longplay. Ecco i modelli di tendenza e più tecnologici.

La Boite concept LX X

Il giradischi LX X con altoparlanti hi-fi è dotato di un amplificatore a 5 canali e il brevetto Wide Sound® 3.0, una tecnologia sviluppata dal laboratorio La Boite Concept. Adattatore Bluetooth integrato che può riprodurre musica di alta qualità da qualsiasi sorgente. Un vero e proprio oggetto di design in legno lavorato da ebanisti francesi.

Prezzo: 3490 euro Sito web: www.laboiteconcept.com

Ikea Obegränsad

È il giradischi creato dal colosso svedese il collaborazione con il gruppo dance Swedish House Mafia. Pre-amplificato si può collegare a speaker con ingresso aux e con ogni amplificatore. Basic, robusto e leggero, con la trazione a cinghia. Suono buono, considerato il prezzo. Nella confezione non c’è l’alimentatore, ma si può usare qualsiasi caricabatteria Usb C.

Prezzo: 129 euro sito web: www.ikea.it

Pro-Ject Elemental Phono Usb

Design minimal, look accattivante con cinghia a vista e una base di dimensioni davvero contenute. Riproduce 33 e 45 giri e può essere collegato ad amplificatori esterni via ingressi rca sul retro, ma ha anche un preamplificatore phono integrato e un connettore usb che permette di trasferire i propri brani su computer. Non ha coperchio, quindi occhio alla polvere.

Prezzo: 269 euro Sito web: www.project-audio.com

Rega Planar 3

Niente fronzoli, tutta sostanza e tantissima qualità. Si tratta di un giradischi che fa il giradischi, quindi niente connessione usb né bluetooth. Ogni suo componente, dal braccio rb330 al motore a 24v, dal piatto in vetro Optiwhite da 12 mm alla base con finiture in acrilico è stata progettatp per garantire la massima stabilità e un’elevata resa audio.

Prezzo: 990 euro Sito web: www.rega.co.uk

CoolGeek Vs-01

Il VS-01riproduce dischi in posizione verticale con un design che richiama lo stile nordico e un tocco vintage che ricorda il corno dei classici grammofoni. Il braccio è realizzato in fibra di carbonio e sfrutta tre sistemi di ammortizzazione per annullare eventuali vibrazioni. Ha due tweeter integrati da 5W e un subwoofer da 30W, ma ha anche il bluetooth

Prezzo: Pre-order 550 euro su kickstarter.com Sito web: www.coolgeekdesign.com